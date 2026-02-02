Gli atleti testano i letti di Milano-Cortina e parte lo sfottò per i francesi: «Almeno qui sono veri» – Il video

Gli atleti e le atlete raccontano sui social le stanze del villaggio olimpico da Milano a Livigno. Inevitabile il confronto con Parigi 2024 e le polemiche per gli alloggi spartani per essere più green

A pochi giorni dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina, riaffiora il ricordo dei Giochi “versione Macron” del 2024. Non tanto per le imprese sportive, quanto per i famigerati letti di cartone e i materassi di plastica all’interno delle stanze del villaggio olimpico francese. E ora che gli atleti arrivano alla spicciolata e iniziano a sistemarsi nelle camere di Milano e Cortina, il confronto è inevitabile. In particolare, la danzatrice sul ghiaccio Phebe Bekker ha condiviso un video dal villaggio olimpico del capoluogo lombardo in cui, davanti ai suoi follower, si improvvisa collaudatrice del letto: prova pratica inclusa, il verdetto è rassicurante. Almeno nella sua stanza, il letto «sembra bello» e il materasso supera l’esame di consistenza.

Le stanze nel villaggio olimpico

Anche altri atleti e atlete hanno iniziato a mostrare le proprie stanze nei villaggi olimpici distribuiti tra Milano e le Alpi. Nella città meneghina, le camere – singole o doppie – sono essenziali ma complete: letto, comodino dal design, armadio e bagno privato con doccia, lavandino, wc e immancabile bidet. Un arredamento scelto “con cura”, anche perché, una volta spenti i riflettori olimpici, il villaggio cambierà volto e sarà riconvertito in uno studentato.

Scenario leggermente diverso in alta quota. Come racconta la sciatrice australiana Daisy Thomas, a Livigno l’atmosfera è più da hotel che da villaggio olimpico, con stanze ampie e confortevoli. Stessa impressione per lo snowboarder svizzero Jonas Hasler, che sui social mostra una camera apparentemente gigantesca, con bagno in camera e persino finestrato. Risultato finale? Italia 1, Francia 0.