Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina, la Cerimonia di chiusura a Verona è un omaggio alla lirica italiana. Prossimi Giochi in Francia

Lo spettacolo chiude le settimane di Giochi. Poi sarà la volta delle Paralimpiadi, che si terranno dal 6 al 15 marzo 2026

Cala il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Oggi, domenica 22 febbraio, si sono assegnate le ultime medaglie. Nessun podio per l’Italia che comunque chiude i Giochi con un bilancio positivo. E non solo per le 30 medaglie portate a casa dagli atleti azzurri – mai cosi tante in un’Olimpiade invernale – ma anche perché dal successo di questi primi Giochi diffusi «si può riaprire la candidatura di Roma per le Olimpiadi estive». A dirlo è il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò. «Se c’è una condivisione imposterò il lavoro», gli fa eco il presidente del Coni Bonfiglio, che aggiunge anche che abbiamo visto «un’Italia da 30 e lode». A chiudere il programma alle 14.10 la finale di hockey maschile tra Usa e Canada, a seguire in serata, alle 20.30, è attesa la cerimonia di chiusura che si terrà a Verona, con il passaggio del testimone alla Francia, Paese che ospiterà i Giochi invernali nel 2030. Poi spazio alle Paralimpiadi, che avranno luogo dal 6 al 15 marzo 2026.

Olimpiadi Milano-Cortina: le gare di oggi 22 febbraio

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, terza manche: Italia (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea)

10.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start femminile: Anna Comarella

12.15 BOB – Bob a 4 maschile, quarta manche: Italia (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea)

Il programma per l’ultima giornata delle Olimpiadi 2026