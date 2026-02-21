Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
Olimpiadi, Trump salta la finale di hockey: il presidente resta a Washington. Atteso il capo dell’Fbi sugli spalti

21 Febbraio 2026 - 18:22 Bruno Gaetani
A spegnere le speranze di chi attendeva il tycoon americano sugli spalti è l’agenda ufficiale della Casa Bianca: ecco perché

Niente colpo di scena all’Arena Santa Giulia. Donald Trump non volerà a Milano per la finale olimpica di hockey contro il Canada di domenica 22 febbraio. A spegnere le speranze di chi attendeva il presidente americano sugli spalti è l’agenda ufficiale della Casa Bianca, che per domani riporta due impegni inderogabili a Washington tra le 8 e le 12. Tramonta così l’ipotesi di una visita lampo del tycoon proprio nel momento clou delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La nazionale a stelle e strisce non resterà comunque sola.

Atteso il capo dell’Fbi

Dopo il sostegno del vicepresidente J.D. Vance, rimasto in Italia per alcuni giorni dopo l’inaugurazione, a guidare la delegazione istituzionale domani dovrebbe essere il capo dell’Fbi Kash Patel. Mentre Trump gestirà le tensioni internazionali dallo Studio Ovale, sarà Patel a rappresentare il governo nella sfida d’oro contro i rivali di sempre. Per la presenza paventata del presidente americano era stato fissato, alle 14.30 di domenica, un presidio anti-Trump e anti-Ice che si terrà in piazzale Medaglie d’oro (Porta Romana).

La protesta contro Trump a Milano

La rete di associazioni, comitati e centri sociali di Milano era già pronta ad accogliere il presidente a suon di proteste. «Milano non è il parco giochi dei re, i suoi abitanti e le sue abitanti non sono sudditi», si legge nella locandina del presidio che si terrà domenica a Porta Romana.

