Olimpiadi, bronzo per Giovannini nella mass start di pattinaggio, Lollobrigida solo quarta. Ski cross da sogno con doppietta Deromedis-Tomasoni

Nella mass start femminile vittoria dell'Olanda. L'Italia scivola così in quarta posizione nel medagliere

Niente da fare per Francesca Lollobrigida che nella mass start chiudo al quarto posto e termina la sua Olimpiade con due straordinari ori nei 3000 e nei 5000 metri. Vittoria dell’Olanda che supera l’Italia nel medagliere. Un ottimo Andrea Giovannini ha conquistato la medaglia di bronzo nella mass start del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina. L’azzurro regala così la 30/a medaglia all’Italia. Grandi soddisfazioni anche dallo ski cross maschile che ha regalato all’Italia una doppia medaglia: oro per Simone Deromedis e argento di Federico Tomasoni. In questo modo gli azzurri salgono a dieci medaglie d’oro complessive in questa edizione dei Giochi Invernali.

Dieci medaglie da assegnare

Con 10 medaglie da assegnare, il 21 febbraio è l’ultima giornata che propone gare fino a sera delle Olimpiadi di Milano-Cortina. E ci saranno anche le finali per il terzo e quarto posto del torneo femminile di curling e di quello maschile di hockey su ghiaccio. Dalla mattina si comincia con le prime due manche di bob a 4 e gli aerials. Sempre al mattino si svolgeranno la 50 km di fondo e lo ski cross maschile. Lo scialpinismo sarà protagonista all’ora di pranzo con la staffetta mista. Il pomeriggio comincia con laMass Start femminile di biathlon. Si prosegue con il bob a 2 femminile e l’attesissima finale del curling maschile a squadra. In serata le medaglie dell’halfpipe maschile e il Galà di esibizione del pattinaggio artistico. E poi la finale per il bronzo dell’hockey ghiaccio maschile.

Olimpiadi Milano-Cortina: le gare di oggi 21 febbraio

Ecco l’elenco delle gare di oggi: