Chi ha tradito Paolo Petrecca? ««Dopo tutto quello che ho fatto per loro!»

Il misterioso post del direttore dopo l'annuncio dell'addio a RaiSport. E le ipotesi su chi fosse il destinatario

Paolo Petrecca si è dimesso da direttore di RaiSport dopo tredici giorni dalla più clamorosa figuraccia della storia recente del giornalismo italiano. E lo ha fatto postando su Instagram un passo del Vangelo. «In verità, vi dico: uno di voi mi tradirà» è la frase che Gesù dice durante l’Ultima Cena. La frase va presa sul serio. Nel senso che Petrecca così sembra dire che in Rai non si viene cacciati se si sbagliano le citazioni durante la telecronaca più importante dell’anno e si inventano nomi e cognomi di persone che in quel momento non si trovano lì. No, in Rai si viene cacciati se qualcuno ti tradisce. Altrimenti puoi stare tranquillo: nessuno ti chiamerà a rispondere.

Il Giuda di Petrecca

E quindi chi è il Giuda di Petrecca? La verità è che lui è ancora furioso e incredulo: «Dopo tutto quello che ho fatto per loro! Non me lo merito…», avrebbe detto ieri secondo il Corriere della Sera. Loro chi? Un nome è il suo massimo sponsor in Rai: l’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Che in effetti durante l’agitazione della redazione sportiva dell’anno scorso Rossi ha mandato Petrecca a parlare con i consiglieri di destra. Questo gli permise di salvare la poltrona. Eppure in molti hanno ricordato la nota in cui si chiedeva un’assunzione di responsabilità dopo la telecronaca dell’inaugurazione dei Giochi. Ma sarà Rossi a dover ricollocare Petrecca. Dargli del traditore non sembra il modo migliore per evitare altre punizioni.

Fratelli d’Italia?

Invece, è il ragionamento del quotidiano, per capire chi ha tradito Petrecca bisogna «risalire lungo il filo che in Rai lega ogni vertice (nessuno escluso) a un partito. E quello di Petrecca è Fratelli d’Italia, che tramite il capogruppo in Vigilanza, Francesco Filini, porta fino a Arianna Meloni». In questa ottica va segnalato che da direttore di RaiNews24 Petrecca aveva assicurato una copertura d’eccezione all’Atreju organizzato dalla sorella della premier. Eppure all’ultima kermesse non fu nemmeno invitato. Il che ha fatto pensare che da quando era a RaiSport non era più decisivo.

Marco Lollobrigida e Paolo Maggioni

Poi c’è il successore, ovvero Marco Lollobrigida. Confermato nel suo incarico da Petrecca e ora nominato suo successore ad interim. Ci sono sospetti anche su Paolo Maggioni, il conduttore della Domenica Sportiva che Petrecca ha portato da RaiNews allo Sport, regalandogli la gloria del video. Eppure anche lui ha ritirato la firma dai servizi contestando il direttore. In Rai intanto hanno già altro di cui occuparsi. Il problema più grosso potrebbe porsi nel caso in cui Gianmarco Chiocci, nei prossimi giorni, lasciasse il TgUno. A quel punto non si potrebbe assegnare alcun interim e partirebbe il gioco delle direzioni.