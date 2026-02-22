Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
Ilia Malinin, rivincita al Gala dopo la delusione olimpica: esibizione da standing ovation e lacrime sul ghiaccio – Il video

22 Febbraio 2026 - 12:40 Alba Romano
Dopo l'inatteso ottavo posto, le lacrime e le scuse sussurrate al padre e allenatore, il 21enne americano ha risposto sul ghiaccio con una performance intensa sulle note di Fear

Ilia Malinin ha confermato il suo straordinario talento. Questa volta, però, lontano dalla competizione olimpica. Il pattinatore statunitense è stato infatti tra i protagonisti più applauditi della serata di Gala, andata in scena sabato 21 febbraio al Forum di Assago. Le stelle del pattinaggio artistico sono tornati sul ghiaccio per regalare al pubblico un ultimo, suggestivo momento di spettacolo, libero dalla tensione delle gare. Il “Quad God”, in jeans e felpa, ha così ripreso il centro della scena dopo la delusione della finale alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Il flop olimpico e la performance impeccabile

Dopo l’inatteso ottavo posto, le lacrime e le scuse sussurrate al padre e allenatore – immortalato con le mani tra i capelli – il ventunenne americano ha risposto sul ghiaccio con una performance intensa sulle note di Fear. I suoi salti impeccabili hanno conquistato il pubblico, che gli ha tributato una lunga standing ovation. Una sorta di abbraccio collettivo che ha visibilmente commosso il campione.

La serata di Gala

Ad aprire la serata di Gala è stata Carolina Kostner, ex campionessa mondiale e bronzo olimpico a Sochi 2014. La bolzanina è tornata dopo anni a esibirsi, sulle note di Moon Lake. Poi è stato il momento di Daniel Grassl, che ha omaggiato Ornella Vanoni con il brano Sant’Allegria. Tra le stelle internazionali più in vista le esibizioni di Kaori Sakamoto, prima della grande chiusura con la classe 2005 Alysa Liu, la nuova superstar del movimento femminile.

Foto copertina: ANSA/HAO WU | Ilia Malinin al termine dell’esibizione al Gala di pattinaggio artistico al Forum di Assago, sabato 21 febbraio

