A Mattarella e Meloni l’ordine olimpico in oro. Buonfiglio (Coni): «Prossime Olimpiadi? La candidatura va condivisa da tutti»
Il Comitato olimpico internazionale ha conferito l’Ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza dell’organismo, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La presidente del Cio Kirsty Coventry ha spiegato che l’onorificenza intende esprimere «gratitudine» e «ringraziamento» per aver reso «indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina».
Buonfiglio: «Prossime Olimpiadi? La candidatura Italia va condivisa da tutti»
«Facciamo passo dopo passo. Avevo detto cominciamo a chiudere questa Olimpiade perché una candidatura per un’altra deve essere concordata e deve essere condivisa a cominciare dal Governo, dalle istituzioni cittadine e regionali, dal Comitato olimpico e anche da Sport e Salute». Queste le parole del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, in merito alla candidatura dell’Italia finalizzata a ospitare una seconda edizione delle Olimpiadi estive dopo Roma ’60. «Deve essere una squadra che tutta unita decide di portare avanti il progetto», ha sottolineato. «Il cammino – sottolinea – deve essere un cammino importante anche nel richiedere e organizzare Campionati del mondo, Campionati europei, perché questo contribuisce a valorizzare gli impianti e a dare maggiore credibilità a chi ha intenzione di candidarsi». «Non possiamo permetterci solo di sognare», ha rilevato il numero uno del Coni, «perché i sogni per realizzarli si devono fare a occhi aperti, quindi, è un percorso che ci inorgoglisce sicuramente, non lo farò per me, lo farò per chi ci sarà dopo e, qualora ci fosse la condivisione, cercherò di impostare questo lavoro».