A Mattarella e Meloni l’ordine olimpico in oro. Buonfiglio (Coni): «Prossime Olimpiadi? La candidatura va condivisa da tutti»

22 Febbraio 2026 - 11:24 Alba Romano
Il presidente del Coni sull'ipotesi di future Olimpiadi a Roma: «Deve essere una squadra che tutta unita decide di portare avanti il progetto»

Il Comitato olimpico internazionale ha conferito l’Ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza dell’organismo, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La presidente del Cio Kirsty Coventry ha spiegato che l’onorificenza intende esprimere «gratitudine» e «ringraziamento» per aver reso «indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina».

Buonfiglio: «Prossime Olimpiadi? La candidatura Italia va condivisa da tutti»

«Facciamo passo dopo passo. Avevo detto cominciamo a chiudere questa Olimpiade perché una candidatura per un’altra deve essere concordata e deve essere condivisa a cominciare dal Governo, dalle istituzioni cittadine e regionali, dal Comitato olimpico e anche da Sport e Salute». Queste le parole del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, in merito alla candidatura dell’Italia finalizzata a ospitare una seconda edizione delle Olimpiadi estive dopo Roma ’60. «Deve essere una squadra che tutta unita decide di portare avanti il progetto», ha sottolineato. «Il cammino – sottolinea – deve essere un cammino importante anche nel richiedere e organizzare Campionati del mondo, Campionati europei, perché questo contribuisce a valorizzare gli impianti e a dare maggiore credibilità a chi ha intenzione di candidarsi». «Non possiamo permetterci solo di sognare», ha rilevato il numero uno del Coni, «perché i sogni per realizzarli si devono fare a occhi aperti, quindi, è un percorso che ci inorgoglisce sicuramente, non lo farò per me, lo farò per chi ci sarà dopo e, qualora ci fosse la condivisione, cercherò di impostare questo lavoro».

