Olimpiadi 2026, gli atleti ucraini «segregati» perché aggressivi? Il video manipolato della CBC

24 Febbraio 2026 - 16:38 David Puente
Un filmato attribuito al media canadese sostiene che la delegazione di Kiev sia stata isolata per cattiva condotta. Ma si tratta di un deepfake audio costruito su un vero servizio: l'analisi dei fatti

Nel corso delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, è circolato un servizio televisivo che accusava gli atleti ucraini di comportamenti aggressivi e di essere stati, di conseguenza, isolati dagli altri. Il servizio riporta il logo della CBC, canale televisivo canadese, ma si tratta di un video manipolato.

Per chi ha fretta

  • Non esiste alcun servizio della CBC che accusi gli atleti ucraini di essere stati segregati.
  • Il video utilizza i primi 15 secondi di un vero servizio CBC, manipolato con una voce generata dall’IA.
  • Non risultano sanzioni o accuse ufficiali contro la delegazione ucraina.

Analisi

Il video, diffuso anche in Italia dal canale Telegram Saker Italia l’8 febbraio 2026, sostiene che durante le Olimpiadi invernali gli ucraini sarebbero stati alloggiati separatamente dagli altri atleti:

Che altro di interessante sta accadendo alle Olimpiadi in Italia?

La rete televisiva canadese CBC riferisce che gli atleti ucraini vengono tenuti il più lontano possibile dalle altre squadre. Si è scoperto che alle Olimpiadi di Parigi si sono comportati in modo inappropriato, provocando conflitti con atleti di altri Paesi. E su richiesta di numerose delegazioni, gli ucraini sono stati isolati il più possibile.

Il video manipolato

Il presunto servizio utilizza i primi 15 secondi di un autentico reportage CBC dedicato alla vita nel Villaggio Olimpico, pubblicato il 4 febbraio 2026 su Youtube.

Di seguito l’originale:

Successivamente, l’audio originale viene sostituito con una voce sintetica generata dall’intelligenza artificiale, che introduce l’accusa di segregazione.

La falsa narrazione della cattiva condotta degli atleti ucraini

Non emergono comunicati ufficiali, note disciplinari o dichiarazioni pubbliche che attestino comportamenti aggressivi da parte della delegazione ucraina durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 o durante le Olimpiadi di Parigi 2024.

Conclusioni

Il presunto servizio CBC sugli atleti ucraini “segregati” per “cattiva condotta” è un contenuto manipolato creato con immagini autentiche abbinate a una voce generata artificialmente per diffondere un’accusa priva di riscontri.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

