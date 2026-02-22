Olimpiadi, l’inviato dell’emittente Usa “King5” folgorato dai paccheri: «Potrebbe diventare la mia pasta preferita» – Il video

Il filmato sui social di Jake Whittenberg: «È perfetta, assorbe praticamente tutto il sugo»

Se c’è qualcosa che agli atleti olimpici, arrivati in Italia per i Giochi invernali di Milano-Cortina ormai giunti al termine, è piaciuta più di ogni altra, quella è senza dubbio la cucina. Sui social sono apparsi decine di video di atleti che assaggiano le specialità del Belpaese: dalla pizza ai primi piatti, dalla mozzarella alla focaccia, fino a dolci e caffè. Tra i più entusiasti anche l’inviato dell’emittente Usa King5, Jake Whittenberg, letteralmente rapito dal “fascino” dei paccheri.

Il video (virale) sui social

Un tipo di pasta facile da apprezzare, ma – come si evince dal video pubblicato dal giornalista sui social – complicato da pronunciare. «Il “Pachero” potrebbe diventare la mia pasta preferita. L’avete mai provato?», dice mostrando il tipo di pasta. «È praticamente come un tubo, solo che è stato appiattito, ed è servito con questo fantastico piatto di “bolognese” che sto mangiando adesso. Non potete capire quanto funzioni bene, perché assorbe praticamente tutto il sugo», conclude.

C’è però chi storce il naso

Non tutti, però, hanno apprezzato il cibo italiano. È il caso del pattinatore georgiano Gleb Smolkin, che non ha nascosto il proprio disappunto per il menu del Villaggio Olimpico. «La pasta inizia a rivoltarmi lo stomaco, non c’è la cucina russa», ha dichiarato l’atleta, lamentando la mancanza di alternative più vicine alle sue abitudini alimentari.