Vince il bronzo alle Olimpiadi e torna a scuola, l’accoglienza trionfale per Flora Tabanelli – Il video

La giovane atleta frequenta l'ultimo anno del liceo artistico e tra pochi mesi affronterà la Maturità

È stato un rientro da star quello di Flora Tabanelli nella sua scuola superiore in Pozza di Fassa, in Trentino. A soli 18 anni, l’atleta azzurra ha conquistato una medaglia di bronzo in ski freestyle alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un impegno che l’ha costretta ad assentarsi dalle lezioni per qualche tempo. Ora che i Giochi invernali sono conclusi, Tabanelli è tornata a scuola, dove i compagni e gli insegnanti le hanno riservato un’accoglienza a dir poco speciale.

Tra pochi mesi l’esame di Maturità

A diffondere il filmato – dove si vedono decine di suoi compagni di scuola applaudirla nei corridoi – è l’account Instagram della scuola frequentata da Tabanelli, che è iscritta al liceo artistico, indirizzo Design. «Tra qualche mese affronterà gli esami di Maturità, ma ai Giochi invernali ha già superato brillantemente la prova più importate della sua giovane carriera», si legge nel post social.