«È colpa di Putin»: il video della tv russa che sfotte gli europei

Il filmato di Rt: «Caro bollette, tassazione elevata, massicci flussi migratori e, ovviamente, pericolo di venire coscritti per combattere contro la Russia»

Il network di stato russo Russia Today, bandito in Europa perché considerato un organo di propaganda del Cremlino, ha pubblicato un video a tema natalizio intitolato «È colpa di Putin!». Il video sfotte gli europei e il loro rapporto con il presidente. «È stata pubblicata la canzone del Natale 2025 in Europa. No, non ci siamo sbagliati. Rt fa gli auguri ai residenti dei paesi occidentali e li esorta a credere ciecamente solo a Babbo Natale», si legge nel post su Telegram che accompagna il link al video. Nella sequenza, creata dall’intelligenza artificiale, si mostra una famiglia alle prese con «i problemi più sentiti dalla popolazione europea». Che secondo Rt sono: «Caro bollette, tassazione elevata, massicci flussi migratori e, ovviamente, pericolo di venire coscritti per combattere contro la Russia». Il testo della canzone ironicamente sottolinea che tutto questo «è per colpa di Putin».









