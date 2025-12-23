Ultime notizie Fabrizio CoronaFamiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
Manovra, Boccia: "Governo pronto per andare a casa, c'è alternativa alla destra" – Il video

23 Dicembre 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 "I lep toccheranno sanità, istruzione, trasporti. L'idea è sempre la stessa: la privatizzazione dei servizi alla persona. La nostra idea è diversa. L'hanno richiamata i colleghi Patuanelli e Renzi, e il collega Magni. C'è già un'alternativa. Quei 16 emendamenti che abbiamo presentato in maniera unitaria contengono un'idea di Paese alternativa: all'Italia servono scelte coraggiose, a partire dai giovani he vanno ascoltati e non combattuti. Questa legge di bilancio dice che siete pronti, sì, ma per andare a casa" così il capogruppo del Pd in Senato Boccia, intervenendo alla discussione finale della fiducia sulla manovra di bilancio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

