Manovra, Calenda: "Bene approccio prudente di Giorgetti, serve uscire da procedura infrazione" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 "Trovo condivisibile l'approccio prudente così definito del Ministro Giorgetti. Potremmo fare del sarcasmo sugli interventi che hanno parlato dell'importanza di spread e mercati. Con noi al vostro posto, avreste urlato al golpe europeo. Ma noi non siamo così e quindi riteniamo questo approccio condivisibile. Lo spread cala perché il costo del debito tedesco sale. C'è instabilità internazionale generale. Prudenza è consigliabile. Lo scopo di questa manovra è uscire dalla procedura d'infrazione ed è un obbiettivo condivisibile" così il leader di Azione Carlo Calenda intervenendo alla discussione finale della fiducia sulla manovra di bilancio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev