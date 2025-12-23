Manovra, Giorgetti cita Battisti: No prudenza stagnante. Farà bene a Governi futuri. Spero no vostri – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 La principale accusa che ho sentito muovere a questa manovra è l'austerità. Io la definisco prudenza. E citando non Baglioni, ma Battisti la mia non è “una prudenza stagnante”, ma misure di bilancio di cui “ beneficeranno i governi a venire, spero non i vostri, per i prossimi dieci anni e i giovani". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in Aula al Senato sulla manovra, con una punta di sarcasmo rivolta all'opposizione. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev