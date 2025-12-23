Ultime notizie Fabrizio CoronaFamiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Manovra, Giorgetti cita Battisti: No prudenza stagnante. Farà bene a Governi futuri. Spero no vostri – Il video

23 Dicembre 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 La principale accusa che ho sentito muovere a questa manovra è l'austerità. Io la definisco prudenza. E citando non Baglioni, ma Battisti la mia non è “una prudenza stagnante”, ma misure di bilancio di cui “ beneficeranno i governi a venire, spero non i vostri, per i prossimi dieci anni e i giovani". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in Aula al Senato sulla manovra, con una punta di sarcasmo rivolta all'opposizione. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Legge di Bilancio: è iniziata la discussione in Senato. Dal bonus per le scuole paritarie al piano casa, le novità principali (e praticamente definitive) raccolte in cinque punti

2.

Dopo gli sgomberi di Leoncavallo e Askatasuna si guarda a Roma, Piantedosi: «Casapound nella lista dei primi 6-7 immobili da liberare»

3.

Manovra, nelle grandi città le case fino a 200mila euro restano fuori dal calcolo dell’Isee: cosa cambia e quali sono i comuni interessati

4.

Torino, il sindaco Lo Russo sullo sgombero di Askatasuna: «Conseguenza di atti giudiziari, ma dai ministri parole incendiarie»

5.

Il governo pone la fiducia sulla Manovra. Giorgetti al Senato: «Parlamenti esautorati, aggiorniamo la democrazia»