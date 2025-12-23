Ultime notizie Fabrizio CoronaFamiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
Pompei (Deloitte): "Servono investimenti, la crescita è stabile ma lenta" – Il video

23 Dicembre 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 "Le previsioni indicano una crescita moderata del Pil nel biennio 2025–2026, sostenuta dalla ripresa dei consumi ma frenata da investimenti ancora deboli. Tassi elevati, incertezze geopolitiche e transizioni complesse pesano sulle imprese, rendendo il costo del capitale un ostacolo soprattutto per progetti tecnologici ed energetici. In questo contesto, investire in automazione, digitale e competenze diventa decisivo per la produttività, ma solo le aziende più strutturate riescono a sostenere i cicli lunghi dell’innovazione. Il quadro Istat non segnala una frenata, bensì una finestra di opportunità: chi investe ora può rafforzarsi in vista della ripresa, chi resta fermo rischia di perdere competitività" così l'Ad di Deloitte Fabio Pompei, intervistato dal direttore di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

