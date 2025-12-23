Troncone (ADR): A Fiumicino battuto record storico con 50 milioni di passeggeri nel 2025 – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "Nel 2025 raggiungiamo un record storico, all’aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino ‘Leonardo da Vinci’ abbiamo raggiunto i 50 milioni di passeggeri”. Lo dice Marco Troncone, amministratore delegato degli Aeroporti di Roma, a margine dell'inaugurazione dell'opera “Apparato Circolatorio” dell’artista Jago installata a Fiumicino. ADR Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev