Ultime notizie Fabrizio CoronaFamiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Troncone (ADR): A Fiumicino battuto record storico con 50 milioni di passeggeri nel 2025 – Il video

23 Dicembre 2025 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "Nel 2025 raggiungiamo un record storico, all’aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino ‘Leonardo da Vinci’ abbiamo raggiunto i 50 milioni di passeggeri”. Lo dice Marco Troncone, amministratore delegato degli Aeroporti di Roma, a margine dell'inaugurazione dell'opera “Apparato Circolatorio” dell’artista Jago installata a Fiumicino. ADR Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Legge di Bilancio: è iniziata la discussione in Senato. Dal bonus per le scuole paritarie al piano casa, le novità principali (e praticamente definitive) raccolte in cinque punti

2.

Dopo gli sgomberi di Leoncavallo e Askatasuna si guarda a Roma, Piantedosi: «Casapound nella lista dei primi 6-7 immobili da liberare»

3.

Manovra, nelle grandi città le case fino a 200mila euro restano fuori dal calcolo dell’Isee: cosa cambia e quali sono i comuni interessati

4.

Torino, il sindaco Lo Russo sullo sgombero di Askatasuna: «Conseguenza di atti giudiziari, ma dai ministri parole incendiarie»

5.

Il governo pone la fiducia sulla Manovra. Giorgetti al Senato: «Parlamenti esautorati, aggiorniamo la democrazia»