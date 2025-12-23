Ultime notizie Fabrizio CoronaFamiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
Zelensky: "Putin continuerà la guerra finché avrà soldi per farlo" – Il video

23 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Kiev, 22 dicembre 2025 "Putin fa la guerra finché ha denaro per comprare la lealtà del suo entourage e della popolazione russa e, allo stesso tempo, per pagare le uccisioni al fronte. E in quest’ultimo anno è stato fatto molto affinché il denaro a disposizione della macchina militare russa diminuisse. Ringrazio tutti i nostri combattenti per i 'deep strike'. Ormai quasi ogni giorno ci sono risultati, e questo si avverte in modo particolare nei 'deep strike' contro l’export petrolifero russo" così il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, in un video sul suo profilo Telegram. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

