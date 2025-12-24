Manovra, dal bonus mamma a quello delle ristrutturazioni. Cosa ritorna in manovra (e cosa no)

Come cambia l'aliquota del secondo scaglione Irpef. Ecco le misure introdotte

Con la Manovra a volte ritornano. Come il bonus per le mamme lavoratrici. Secondo quanto riporta stamane il Messaggero, che elenca le varie misure introdotte, è confermato e potenziato il bonus per chi ha due o più figli. Il prossimo anno l’importo dell’aiuto salirà da 40 a 60 euro al mese, quindi fino a 720 euro l’anno se la madre lavorerà per tutti i 12 mesi. Questo contributo mensile aggiuntivo potrà essere ottenuto solo se il reddito annuo da lavoro non supera i 40.000 euro. E sarà riconosciuto fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo, mentre in caso di tre o più figli potrà estendersi fino ai 18 anni sempre del figlio più piccolo. E sempre per chi lavora c’è una flat tax del 5%, per i redditi, da lavoro privato, fino a 32 mila euro annui, a valere sui rinnovi dei contratti collettivi di lavoro stipulati nel 2024, nel 2025 e nel 2026. I lavoratori della Pa potranno invece fruire della detassazione del salario accessorio.

Come cambia l’aliquota Irpef (e per chi)

Ridotta dal 35% al 33% l’aliquota applicata al secondo scaglione Irpef. La misura produrrà aumenti nei salari fino a 440 euro annui. Il taglio, che colpirà il30 per cento dei contribuenti, vale per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro. Secondo il Messaggero l’Upb stima un beneficio medio pari a 408 euro per i dirigenti, 123 per gli impiegati e 23 euro per gli operai, mentre per le partite Iva il beneficio sarà di 124 euro e per i pensionati di 55 euro.

I bonus per ristrutturazioni

Prorogati tutti i principali bonus per la casa (bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus). La detrazione Irpef sarà del 50% per le spese relative sull’abitazione principale, e del 36% per interventi su altri tipi di abitazioni. Nel 2027 si scende al 36 e al 30%. Confermata la detrazione su acquisto mobili al 50% e grandi elettrodomestici Su case in ristrutturazione, per un tetto massimo per il 2026 a 5mila euro.

Ti potrebbe interessare Perché le pensioni dei lavoratori privati sono più povere

Pacchi e tetto per i turisti

Sale da 1.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale vanno comunicati al Fisco gli acquisti in contanti dei turisti stranieri. Rimane la tassa di 2 euro per ogni pacco extra-Ue sotto i 150 euro. Creata la Zona franca doganale nel Basso Lazio e un nuovo gioco pubblico, Win for Italia Team.

Tfr e pensioni

Le imprese ora obbligate al versamento del Tfr ai fondi pensione sono quelle fino a quelle con 40 dipendenti. Con un silenzio-assenso che scatta a partire dai 60 giorni. Non c’è la possibilità di usare fondi complementari per raggiungere la pensione anticipata.

Sale il tetto di deducibilità della previdenza integrativa a 5.300 euro. Colpiti dalla misura i lavoratori precoci e usuranti.

