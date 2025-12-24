Ultime notizie Fabrizio CoronaFamiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
ATTUALITÀEmilia-RomagnaFurtiInchiesteRiminiTruffe

L’amministratore di condominio indagato per 50mila euro spariti dalla cassa. «Scappato coi soldi? No, è stato truffato lui»

24 Dicembre 2025 - 18:13 Ugo Milano
embed
Il professionista di Rimini è indagato per appropriazione indebita aggravata. Ma secondo la difesa sarebbe lui vittima di un complesso raggiro

Un amministratore di condominio di Rimini è indagato per appropriazione indebita aggravata, sospettato di essersi impossessato di circa 50mila euro appartenenti a tre complessi residenziali della città. L’inchiesta è nata dal riscontro di conti irregolari e da lavori rimasti sospesi per tempi eccessivamente lunghi. La procura ora ha notificato all’uomo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, aprendo così la strada a un possibile rinvio a giudizio. Ma secondo la difesa, come riportato da Il Resto del Carlino, non si tratterebbe di un caso di amministratore che «sparisce con i soldi». L’avvocato Cristiano Basile, che segue l’indagato, ha chiarito che la gestione, pur «oggettivamente sbagliata e indifendibile sul piano tecnico», non avrebbe avuto alcuna finalità di profitto personale. «È escluso qualsiasi fine di arricchimento personale», ha sottolineato, precisando che il suo assistito sarebbe invece caduto vittima di una presunta truffa.

La truffa durata anni

Stando alla ricostruzione della difesa, l’amministratore sarebbe stato coinvolto in un complesso intreccio di inganni internazionali tra falsi testamenti, documenti bancari contraffatti, truffe sentimentali e promesse di somme milionarie sempre rinviate. Un vortice iniziato circa due anni fa, che lo avrebbe convinto dell’esistenza di ingenti cifre pronte per essere riscosse. «Quest’uomo è stato persuaso a credere, con l’inganno, che esista una somma enorme che dovrebbe incassare, parliamo di decine di milioni di euro», ha spiegato l’avvocato Basile.

«È una persona anziana, fragile e malata»

In questa convinzione, secondo la difesa, l’amministratore avrebbe trasferito ogni entrata disponibile, dalla pensione ai prestiti chiesti ad amici, denaro che sarebbe poi finito nelle mani dei truffatori all’estero. Per questo, la famiglia dell’uomo si è rivolta a un legale e il giudice tutelare ha nominato un amministratore di sostegno per la gestione delle sue finanze. «Questa non è la storia di un amministratore che ha rubato e si è arricchito, ma quella di una persona anziana, fragile e malata, che ha compiuto azioni gravemente sbagliate perché a sua volta vittima di un meccanismo criminale più grande di lui», ha concluso il legale.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Falsissimo, Antonio Medugno annuncia una denuncia a Signorini per stupro

2.

Andrea Sempio vacilla sulla verità di Garlasco, la confessione in tv: «E se Stasi fosse innocente?» – Il video

3.

Sergio Mattarella e la modifica all’inno d’Italia: «Niente più “Sì” alla fine»

4.

Si finge dottoressa e cura a casaccio oltre 800 pazienti: «Volevo farmi accettare da mia suocera»

5.

Garlasco, il genetista De Stefano rompe il silenzio: «Il verbale dimenticato sul Dna? L’ho consegnato io, nessun giallo». Perché non escludeva Stasi

leggi anche
Chiara Ferragni in tribunale
CULTURA & SPETTACOLO

Chiara Ferragni torna in tribunale, i suoi avvocati insistono: «Solo errori di comunicazione». La frase dell’influencer e le accuse sulla truffa aggravata

Di Giovanni Ruggiero
casello autostradale
ATTUALITÀ

Pedaggi mai pagati per 2.200 euro: finisce a processo per le furbate ai caselli. Ecco come faceva

Di Cecilia Dardana
truffe telefoniche call center
ATTUALITÀ

Telemarketing, la mossa anti-truffe dell’Agcom: numeri verdi «sicuri» visibili sul telefono anche per le chiamate in arrivo

Di Ugo Milano
giovane accoltellato roma
ATTUALITÀ

La rete delle truffe agli anziani: telefonisti a Napoli, trasfertisti in tutta Italia con corrieri. Sono 300mila euro i risparmi sottratti e 21 gli arresti – Il video

Di Ugo Milano