Ucraina, oggi la risposta di Mosca al piano di pace: dalle elezioni immediate a Kiev alle Zes. Zelensky: «Su Donetsk nessun accordo con gli Usa»
È attesa entro oggi la risposta di Mosca alla bozza di piano di pace elaborata da Kiev e Washington negli scorsi giorni in Florida. Secondo quanto ha spiegato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tra i punti fissati nei colloqui ci sarebbe il congelamento dei confini così come sono in questo momento e la creazione di «zone economiche speciali e demilitarizzate». Non solo. Kiev si sarebbe impegnata a indire nuove elezioni «il prima possibile» dopo il raggiungimento dell’accordo con Mosca. Non ci sarebbe invece nessuna specifica sulla rinuncia ucraina ad aderire alla Nato: «Starà all’Alleanza decidere»
Kiev e l’adesione alla Nato: «Deciderà l’Alleanza»
Da quanto è emerso nelle ultime ore, il piano di pace tra Russia e Ucraina non prevederebbe che Kiev rinunci ad aderire alla Nato. «Spetta all’Alleanza atlantica decidere se accogliere o meno l’Ucraina tra i suoi membri. La nostra scelta è stata fatta», ha spiegato Zelensky in conferenza stampa. «Abbiamo rinunciato a modificare la Costituzione ucraina per includere una clausola che stabilisca che il Paese non aderirà alla Nato», riferendosi al rifiuto di una precedente richiesta avanzata dagli Usa affinché l’Ucraina formalmente rinunciasse ad aderire alla Nato con un impegno giuridico.
Lo stallo su Donetsk e Zaporizhzhia: «Gestione con giunta con Mosca è irrealistica»
Secondo Zelensky, però, non ci sarebbe ancora nessun accordo con gli Usa sul destino del territorio attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Al momento si rimane su una formulazione generica, che prevede una gestione a tre della zona divisa tra Usa, Ucraina e Russia: «È del tutto inappropriato e non realistico. Non abbiamo raggiunto un consenso con la parte americana riguardo al territorio della regione di Donetsk, siamo pronti per un incontro con gli Stati Uniti a livello di leader per affrontare questioni delicate».
La pace "made in Usa": dai territori «congelati» alle nuove elezioni a Kiev
Dovrebbe arrivare oggi, secondo fonti di Kiev, la risposta di Mosca all’ultima versione della bozza del piano di pace concordato tra Ucraina e Stati Uniti durante i colloqui tenuti a Miami. «Riceveremo la risposta russa dopo che la parte americana parlerà con loro», ha anticipato il presidente Volodymyr Zelensky. Tra i punti che i leader di Kiev ha spiegato, e che farebbero parte della proposta, ci sarebbe il «congelamento del fronte lungo le linee attuali e l’avvio di discussioni sulla creazione di zone demilitarizzate». Queste ultime saranno definite da un «gruppo di lavoro», che stabilirà anche «il ridispiegamento delle forze necessario per porre fine al conflitto, nonché per definire i parametri di possibili future zone economiche speciali». Oltre a questo, non appena sarà siglata la pace, Kiev si è impegnata a indire nuove elezioni presidenziali «il prima possibile».
Un’altra bomba scoppia nel cuore di Mosca: tre morti, due sono poliziotti
Nella stessa via dove due giorni fa è saltata in aria una macchina uccidendo il generale russo Sarvarov, una nuova auto è stata dilaniata da una bomba uccidendo tre persone. Secondo i media locali si tratterebbe di due agenti della polizia e una terza persona, che secondo la Tass sarebbe stato un sospettato a cui i poliziotti si erano avvicinati per fermarlo. Subito dopo l’esplosione, avvenuta intorno all’1.30 del mattino, l’area è stata isolata e presidiata da un nutrito contingente di polizia.
Mosca lancia una pioggia i droni sull’Ucraina: «Quasi tutti intercettati»
Sono andati avanti tutta la notte i raid russi sull’Ucraina. L’esercito di Mosca ha attaccato con 116 droni in sei direzioni: «Il nemico ha attaccato con 116 droni d’attacco tipo Shahed, Gerbera e droni di altro tipo dalle direzioni di Millerovo, Kursk, Shatalovo, Orel, Primorsko-Akhtarsk della Federazione Russa», hanno scritto le forze armate ucraine in un comunicato pubblicato su Telegram. Nel frattempo Mosca ha lanciato un numero significativo di droni d’attacco contro un’infrastruttura critica nella regione di Chernihiv.