Accesso negli Usa negato a Thierry Breton e altri cittadini Ue. L’irritazione della Commissione europea: «Ferma condanna, chiesti chiarimenti»

24 Dicembre 2025 - 12:17 Stefania Carboni
La dura nota nei confronti degli Stati Uniti: «La libertà di espressione è un diritto fondamentale»

La decisione degli Usa di negare l’accesso a cinque cittadini europei, tra cui l’ex commissario europeo Thierry Breton, sta innescando un corto circuito con l’Ue. La Commissione europea «condanna fermamente» la scelta. «Abbiamo chiesto chiarimenti alle autorità statunitensi», si legge in una nota.

«Misure ingiustificate»

«La libertà di espressione – prosegue la Commissione Ue – è un diritto fondamentale in Europa e un valore fondamentale condiviso con gli Stati Uniti in tutto il mondo democratico. La UE è un mercato unico aperto e basato su regole, con il diritto sovrano di regolamentare l’attività economica in linea con i nostri valori democratici e gli impegni internazionali. Le nostre regole digitali garantiscono condizioni di sicurezza, equità e parità per tutte le aziende, applicate in modo equo e senza discriminazioni. Abbiamo chiesto chiarimenti alle autorità statunitensi. Se necessario, risponderemo in modo rapido e deciso per difendere la nostra autonomia normativa da misure ingiustificate».

Perché gli Usa hanno negato il visto

Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Stato, le misure adottate rientrano in un pacchetto di sanzioni motivate dal giudizio dell’amministrazione americana, in merito alle azioni potrate avanti negli ultimi anni dai cinque europei. Mosse che vengono definite come una forma di «censura» e considerate «dannose per gli interessi americani». Oltre a Thierry Breton, gli Usa hanno negato l’ingresso negli Usa a  esponenti di organizzazioni non governative impegnate nel contrasto alla disinformazione e all’odio in rete: Imran Ahmed, Clare Melford, Anna-Lena von Hodenberg, fondatrice della Ong tedesca HateAid, e Josephine Ballon, attiva nella stessa organizzazione. Personalità che si fanno autori di una regolamentazione più stringente per le big tech tanto difese dal presidente Usa Trump.

