Donald Trump e Babbo Natale: «Faremo di tutto perché non sia un infiltrato immigrato» – Il video

Il presidente ospite del Norad, che monitora il viaggio di Santa Claus negli Usa

Come ogni anno il Comando di difesa aerospaziale del Nordamerica (Norad) ha monitorato il viaggio di Babbo Natale negli Stati Uniti. Quest’anno però c’è stato un ospite d’eccezione: Donald Trump. La tradizione risale al 1955, quando un annuncio su un giornale del Colorado pubblicò un numero di telefono per mettere in contatto i bambini con Santa Claus. Ma li indirizzò erroneamente alla linea del centro nevralgico militare. Il sito per il tracciamento di Babbo Natale del Norad (noradsanta.org) include una mappa 3D che segnala gli spostamenti di Santa Claus in tempo reale e un contatore che mostra quanti regali sono stati consegnati. L’anno scorso ha avuto 20,6 milioni di visite e più di 400.000 chiamate al numero verde.

Trump e il carbone

Nel primo video Trump dice al bambino che non vuole carbone per Natale che il carbone è un’energia pulita. Il presidente, sostenitore dei combustibili fossili, ha scherzato dicendo che il carbone è «pulito e bello». A un bambino della Pennsylvania, stato in cui Trump ha anche sconfitto la candidata democratica Kamala Harris, il presidente ha detto ridendo: «Spero che tua madre abbia votato correttamente». A un altro bambino, ha detto che doveva avere un “QI alto” e ha affermato che il paese ha bisogno di più persone come lui.

Il Babbo Natale cattivo

«Monitoriamo Babbo Natale in tutto il mondo perché vogliamo assicurarci che sia buono. Babbo Natale è una brava persona. Vogliamo assicurarci che non sia un infiltrato, che un Babbo Natale cattivo non si infiltri nel nostro Paese», ha invece spiegato Trump a un bambino, che ha chiamato dall’Oklahoma. Il presidente, che ha attuato una politica migratoria intransigente, ha aggiunto di amare l’Oklahoma perché lì ha vinto le elezioni e le ha chiesto di non lasciare mai lo stato.