Idee regalo per Natale: “La nascita di Gesù” raccontata da Donald Trump

In vendita su Amazon insieme a una narrazione della Bibbia

Per Natale le famiglie americane hanno un’idea in più per i regali ai bambini. In vendita su Amazon c’è infatti “La nascita di Gesù”, audiolibro sulla Bibbia raccontato nientemeno che da Donald Trump. In copertina, insieme alla Sacra Famiglia, il bue e l’asinello c’è proprio lui, appoggiato a un bastone nodoso che guarda il Bambinello. La voce di Trump è stata probabilmente simulata con l’intelligenza artificiale, visto che il presidente non ha mai parlato del prodotto.

La scheda del prodotto su Amazon spiega che i bambini dovranno premere i pulsanti «per ascoltare una narrazione chiara ed espressiva che dà vita a ogni scena. La voce familiare (quella di Trump, ndr) aggiunge divertimento e aiuta i bambini a rimanere concentrati e coinvolti mentre seguono la storia della natività». Il prodotto è «ideale» per i bambini da 3 a 10 anni e amato da genitori, nonni e insegnanti. Mentre in ogni pagina ci sono «affascinanti illustrazioni di Betlemme, della Sacra Famiglia, degli angeli, dei pastori e della scena della mangiatoia». In vendita c’è anche una narrazione della Bibbia, sempre con voce narrante di Trump.