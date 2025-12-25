Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Papa Leone XIV cita Papa Benedetto XVI: "Non c'è spazio per Dio se non c'è per l'uomo" – Il video

25 Dicembre 2025 - 01:45 Redazione
(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 24 dicembre 2025 "Così attuali, le parole di Papa Benedetto XVI ci ricordano che sulla terra non c’è spazio per Dio se non c’è spazio per l’uomo: non accogliere l’uno significa non accogliere l’altro. Invece là dove c’è posto per l’uomo, c’è posto per Dio: allora una stalla può diventare più sacra di un tempio e il grembo della Vergine Maria è l’arca della nuova alleanza" così Papa Leone XIV durante l'omelia della messa della notte di Natale 2025, la sua prima dall'elezione al pontificato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

