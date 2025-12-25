Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Papa Leone XIV: "Il Natale del Signore è il Natale della Pace" – Il video

25 Dicembre 2025 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 25 dicembre 2025 "Rallegriamoci tutti nel Signore: il nostro Salvatore è nato nel mondo. Oggi la vera pace è scesa a noi dal cielo, così canta la liturgia nella notte di Natale, e così riecheggia nella Chiesa l’annuncio di Betlemme: il Bambino che è nato dalla Vergine Maria è il Cristo Signore, mandato dal Padre a salvarci dal peccato e dalla morte. Egli è la nostra pace, Colui che ha vinto l’odio e l’inimicizia con l’amore misericordioso di Dio. Per questo il Natale del Signore è il Natale della pace" così Papa Leone XIV durante l'Urbi et Orbi per Natale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Cristina Rossello, l’avvocata dei Berlusconi è la nuova regina (dei redditi) del Parlamento. Da Meloni a Tajani, ecco quanto guadagnano i leader

2.

Barbara Berlusconi: «Parto dalla Fondazione. Io in politica? No, è una responsabilità enorme, non è una staffetta»

3.

Gianpaolo Tarantini e le ragazze per Silvio Berlusconi: «Era rispettoso, altro che Signorini o Epstein. Le donne? Uscivano sempre soddisfatte»

4.

L’idea del governo Meloni di trasferire in Sardegna quasi 100 detenuti al 41 bis. L’ira degli isolani: «Una decisione calata dall’alto»

5.

Manovra da 22 miliardi: arriva il sì del Senato al maxiemendamento. Cancellate in extremis 5 norme, anche quella sui lavoratori sottopagati