Papa Leone XIV: "No a economia distorta che rende l'uomo merce" – Il video
(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 24 dicembre 2025 "Mentre un’economia distorta porta a ridurre gli uomini a meri oggetti, Dio si fa uomo, rivelando l’infinita dignità di ciascuna persona. Se l’essere umano aspira a diventare Dio per dominare l’altro, Dio sceglie di farsi uomo per liberarci da ogni forma di schiavitù. Questo amore ci basterà per cambiare il nostro cammino?" così Papa Leone XIV durante l'omelia della messa della notte di Natale 2025, la sua prima dall'elezione al pontificato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev