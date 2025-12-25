Ucraina, il discorso di Natale di Zelensky: «Il sogno è la morte di Putin»

Il presidente ucraino: «Oggi tutti noi condividiamo un sogno e abbiamo un unico desiderio per tutti noi»

«Sin dai tempi più antichi, gli ucraini credono nel fatto che la notte di Natale dischiude i Cieli. E che esprimendo un sogno, questo si realizza. Oggi tutti noi condividiamo un sogno e abbiamo un unico desiderio per tutti noi. ‘Che lui possa morire’, potrebbe dire tra sé ciascuno di noi. Ma quando ci volgiamo a Dio, noi di certo aspiriamo a qualcosa di più grande». È un passaggio del discorso alla nazione di Volodymyr Zelensky, il cui testo è riportato sulla pagina ufficiale del Presidente ucraino. «Chiediamo la pace per l’Ucraina. Combattiamo e preghiamo per questo. Lo meritiamo», dice ancora, tra l’altro, Zelensky.

Il discorso di Zelensky

Zelensky ha anche detto che che «nonostante tutte le sofferenze che ha portate», la Russia non è in grado di “«occupare»ciò che più conta: l’unità dell’Ucraina. « Celebriamo il Natale in un momento difficile. Purtroppo, non tutti siamo a casa stasera. Purtroppo, non tutti hanno ancora una casa. E purtroppo, non tutti sono con noi stasera. Ma nonostante tutte le sofferenze portate dalla Russia, non è in grado di occupare o bombardare ciò che più conta. Questo è il nostro cuore ucraino, la nostra fiducia reciproca e la nostra unità», ha detto il presidente.

Che poi ha anche sollecitato una preghiera per chi è in prima linea: «Che tornino vivi. Per tutti coloro che sono prigionieri: che tornino a casa. Per tutti i nostri eroi caduti che hanno difeso l’Ucraina a costo della loro vita. Per tutti coloro che la Russia ha costretto all’occupazione e alla fuga. Per coloro che stanno lottando ma non hanno perso l’Ucraina dentro di sé, e quindi l’Ucraina non li perderà mai».

Il terzo Natale

Questo è il terzo Natale che l’Ucraina celebra il 25 dicembre, secondo il calendario gregoriano occidentale, insieme all’Occidente, dopo aver deciso due anni fa di abbandonare il calendario giuliano antico di molte altre chiese ortodosse, come quella russa, che celebrano invece il Natale il 7 gennaio.