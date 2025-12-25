Zelensky: "Tutti vorremmo che Putin muoia, ma a Dio chiediamo solo la pace" – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 25 dicembre 2025 "Caro popolo, da tempi antichi gli ucraini hanno creduto che nella notte di Natale i cieli si aprano. E se si racconta loro il proprio sogno, esso certamente si realizzerà. Oggi il sogno di tutti noi è uno solo. E un solo desiderio esprimeremo, per tutti. 'Che lui (Putin) muoi', ognuno di noi dice tra sé e sé. Ma quando ci rivolgiamo a Dio, naturalmente chiediamo di più. Chiediamo la pace per l’Ucraina. Per questo lottiamo. E per questo preghiamo. E ce lo meritiamo. Che ogni famiglia ucraina viva nell’armonia. Che ogni bambino ucraino gioisca di un regalo, sorrida, conservi quella così importante fede infantile nel bene e nel miracolo. Che gli occhi dei nostri figli, gli occhi dei nostri genitori, dei nostri amati, dei nostri cari, finalmente non piangano più. Che il bene e la verità vincano. Che ci sia la vittoria della pace. Che ci siamo noi. E che ci sia l’Ucraina. E che arrivi immancabilmente il giorno in cui tutti si riuniranno a casa, nel primo anno di pace di un Natale di pace, e si diranno l’un l’altro: 'Cristo è nato! Glorifichiamolo!'. Auguro buone feste a tutti voi, cari ucraini e care ucraine, a ciascuno e a ciascuna. Vi auguro un Natale felice, una kutja gustosa e, naturalmente, la pace per tutti noi. Abbiate cura di voi, abbiate cura delle vostre famiglie, abbiate cura della nostra Ucraina. Cristo è nato! Glorifichiamolo" così il presidente dell'Ucraina Zelensky, nel suo discorso di Natale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev