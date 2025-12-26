Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Bonelli: Manovra dei tagli sociali, Italia in economia di guerra. Solo armi e Ponte sullo Stretto – Il video

26 Dicembre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 26 dicembre 2025 "La manovra del governo dei pasticcioni toglie diritti alle pensioni degli italiani, taglia sanità, scuola e trasporto pubblico per finanziare l’opera illegittima del Ponte sullo Stretto e l’acquisto di armi. È una manovra che trasforma l’Italia in un’economia di guerra: con un emendamento del governo le fabbriche potranno essere trasferite e riconvertite in siti di produzione di armi. Una scelta gravissima. Intanto crescono la povertà assoluta e il lavoro povero, mentre le bollette energetiche diventano sempre più care. A tutto questo il governo risponde con la fiducia e con i tagli sociali. Questa legge di bilancio non parla al Paese reale, ma agli interessi ideologici della destra: meno diritti, più armi, più disuguaglianze". Così in Angelo Bonelli, parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

