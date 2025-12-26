Manovra e Corte dei Conti, Camera e Senato aperti nell’ultimo week end dell’anno

L'approvazione finale della legge di bilancio prevista per il 30 dicembre. La prossima convocazione a gennaio

La Camera e il Senato saranno aperti nell’ultimo week end dell’anno. I deputati saranno impegnati nella legge di bilancio, mentre i senatori dovranno avviare la seconda lettura della riforma della Corte dei Conti. La commissione Bilancio di Montecitorio si riunirà domani alle 10,30 per l’esame del testo approvato dal Senato alla Vigilia di Natale. Non sono previste votazioni e i deputati potranno partecipare alla seduta in videoconferenza. Il testo blindato dovrebbe arrivare in Aula domenica 28 alle ore 16 per l’avvio della discussione generale. Poi il governo metterà la fiducia.

Le dichiarazioni di voto

Le dichiarazioni di voto sulla fiducia, ha stabilito la Conferenza dei capigruppo, si terranno lunedì dalle ore 17,20. Seguirà alle 19 circa la votazione per appello nominale. Martedì 30 alle 11 (in diretta televisiva) si svolgeranno le dichiarazioni di voto finale, con votazioni entro le ore 13. L’Assemblea di Palazzo Madama è invece convocata per domani alle ore 11. All’ordine del giorno c’è il ddl, approvato dalla Camera il 9 aprile scorso, che interviene sulla giurisdizione e sul controllo della Corte dei conti. Il testo introduce anche una delega al governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte. Dovrebbe essere trasformato definitivamente in legge entro la giornata.

La prossima convocazione

Camera e Senato torneranno a riunirsi nel 2026. Tre i provvedimenti attesi nell’Aula di Palazzo Madama dal 7 gennaio. Ovvero il decreto con le misure in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili (da convertire in legge entro il 20 gennaio), quello sulla continuità operativa degli stabilimenti dell’ex Ilva (che scade il 30) e il ddl sulla regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno nel territorio dello Stato degli stranieri per motivi di lavoro. Il calendario dei lavori dell’Aula della Camera sarà invece stabilito dalla Conferenza dei capigruppo che si terrà lunedì prossimo alle 18.