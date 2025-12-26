Guerra Ucraina, Zelensky: "Continuiamo a lavorare per avvicinare veramente la pace" – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 26 dicembre 2025 "Oggi è stata un’altra giornata intensa per la nostra diplomazia. Ci sono stati colloqui importanti. Santità Patriarca Bartolomeo, la ringrazio per gli auguri rivolti all’Ucraina e a tutti gli ucraini per il Natale, così come per il chiaro sostegno ai veri valori: i valori della pace, del rispetto per la vita umana e della sua difesa. Oggi abbiamo parlato per quasi un’ora anche con i rappresentanti del Presidente degli Stati Uniti d’America. Abbiamo avuto un colloquio con Steve Witkoff e Jared Kushner. È stata davvero una buona conversazione, ricca di dettagli. Ci sono idee valide, che abbiamo discusso. Ci sono anche alcune nostre nuove proposte su come avvicinare una pace reale: riguardano i formati, gli incontri e, naturalmente, le tempistiche. Oggi Rustem Umierov parlerà ancora con la squadra americana. È importante riuscire a organizzare quanto abbiamo discusso oggi. Alcuni documenti sono già pronti; vedo che sono quasi completamente definiti. Alcuni documenti sono pronti. Naturalmente, sulle questioni più sensibili c’è ancora da lavorare, ma insieme alla squadra americana comprendiamo come garantire che tutto questo venga realizzato" così il presidente dell'Ucraina Zelensky. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev