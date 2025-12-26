Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Il Cardinal Zuppi scherza via radio nell'auto dei Carabinieri: C'è assembramento pastori a Betlemme – Il video

26 Dicembre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Bologna, 26 dicembre 2025 “Pare che ci sia un assembramento di pastori a Betlemme, però tranquilli non c’è bisogno di intervenire… Un grande augurio di Buon Natale e grazie per il lavoro e per il servizio che fate. E che questo Natale sia pieno di speranza e luce nelle tante difficoltà che dovete affrontare”. Così il Cardinal Zuppi scherza via radio nell'auto dei Carabinieri di Bologna nella notte di Natale. Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

