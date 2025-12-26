Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
ATTUALITÀAdolf HitlerBolzanoDecreti sicurezzaFdIGiorgia MeloniGoverno MeloniNataleTrentino-Alto Adige

I manifesti con Giorgia Meloni e Hitler a Bolzano

26 Dicembre 2025 - 12:07 Alba Romano
embed
giorgia meloni hitler
giorgia meloni hitler
La denuncia del deputato Urzì: affissi all'ingresso dei mercatini di Natale

Sulla vetrina di un negozio di attrezzature sportive di Bolzano viene esposto un manifesto che ritrae Giorgia Meloni con le fattezze di Adolf Hitler. «È stato trasformato dal titolare in un mini centro sociale con manifesti contro i decreti Sicurezza del governo», dice il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì. «È stato affisso proprio all’ingresso dei frequentatissimi mercatini di Natale. Una messa in scena di cattivissimo gusto, segno di fanatismo ideologico contro la premier. I manifesti sono stati strappati a seguito della protesta dei cittadini. Contro queste infamie va dichiarata tolleranza zero», conclude il coordinatore FdI del Trentino Alto Adige.

Foto copertina da: Altoadige.it

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Famiglia nel bosco, perché Roberta Bruzzone difende i giudici: «Bravi genitori, ma così i diritti dei bambini non sono rispettati»

2.

Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava in casa famiglia: «Non apre al dialogo». I rifiuti al sondino anti intossicazione e agli antibiotici

3.

La condanna di Grillo jr e lo stupro «brutale» di gruppo. Il silenzio di Ciro dopo quelle parole a Corona: «Noi imbarazzati, come potevamo stuprarla?»

4.

Muore soffocato da un pezzo di frutta durante il pranzo, la tragedia a Settimo Torinese: «I familiari hanno provato a salvarlo»

5.

Mostrano il distintivo (finto) da carabinieri e rapinano la casa di una famiglia rom: arrestati due veri poliziotti