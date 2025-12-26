Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
È morta Maria Sole Agnelli: aveva 100 anni

26 Dicembre 2025 - 11:10 Alba Romano
La sorella dell'Avvocato era nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925

È morta oggi Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni. Era nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925. Dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. Dal 1960 al 1970 è stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli. È stata proprietaria di cavalli che hanno vinto tra l’altro la medaglia d’argento di equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco nel 72.

