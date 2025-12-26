Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Papa Leone XIV: "Oggi chi crede nella pace è ridicolizzato e accusato di favorire i nemici" – Il video

26 Dicembre 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 26 dicembre 2025 "Nelle condizioni di incertezza e di sofferenza del mondo attuale sembrerebbe impossibile la gioia. Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici. Il cristiano però non ha nemici, ma fratelli e sorelle, che rimangono tali anche quando non ci si comprende" così Papa Leone XIV nell'Angelus di Santo Stefano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

