Papa Leone XIV: "Oggi chi crede nella pace è ridicolizzato e accusato di favorire i nemici" – Il video

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 26 dicembre 2025 "Nelle condizioni di incertezza e di sofferenza del mondo attuale sembrerebbe impossibile la gioia. Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici. Il cristiano però non ha nemici, ma fratelli e sorelle, che rimangono tali anche quando non ci si comprende" così Papa Leone XIV nell'Angelus di Santo Stefano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev