Trump annuncia attacco all'Isis in Nigeria, il video diffuso dal Dipartimento della Guerra Usa – Il video

26 Dicembre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Nigeria, 26 dicembre 2025 “Stasera, su mia indicazione in qualità di Comandante in Capo, gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco potente e letale contro la feccia terroristica dell'ISIS nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente, cristiani innocenti, a livelli che non si vedevano da molti anni, e persino da secoli! Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero smesso di massacrare i cristiani, avrebbero pagato un prezzo altissimo, e stasera è successo. Il Dipartimento della Guerra ha eseguito numerosi attacchi perfetti, come solo gli Stati Uniti sono in grado di fare. Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare. Che Dio benedica le nostre forze armate e BUON NATALE a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se continueranno a massacrare i cristiani", lo scrive in un post Donald Trump postando il video diffuso dal Dipartimento della Guerra Usa. Dept. War Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

