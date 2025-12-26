Trump al telefono con un bimbo: Tracciamo Babbo Natale per assicurarci che non sia infiltrato – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 26 dicembre 2025 "Monitoriamo Babbo Natale in tutto il mondo perché vogliamo assicurarci che sia buono. Babbo Natale è una brava persona. Vogliamo assicurarci che non sia un infiltrato, che un Babbo Natale cattivo non si infiltri nel nostro Paese", così Trump al telefono con un bambino durante la sua visita al Comando di difesa aerospaziale del Nordamerica (Norad) che traccia il viaggio di Babbo Natale. White Hosue Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev