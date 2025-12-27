Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Il Senato approva la riforma della Corte dei Conti, ecco cosa prevede INFOGRAFICA – Il video

27 Dicembre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2025 Palazzo Madama ha approvato in via definitiva la riforma della Corte dei Conti. I voti a favore sono stati 93, i no 51, gli astenuti 5. Il ddl limita la responsabilità amministrativa dei pubblici ufficiali. Il risarcimento erariale, dovuto da funzionari e amministratori che causano un danno economico allo Stato, viene limitato senza al 30% del danno accertato o due annualità di stipendio. Rende inoltre strutturale lo scudo erariale introdotto durante il Covid nel 2020 e introduce nuove funzioni consultive dei magistrati contabili. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Fratoianni pensa alla Palestina, Salvini alla famiglia nel bosco, Calenda non ha voglia di festeggiare: tutti gli auguri di Natale dei leader politici sui social

2.

Laura Mattarella si racconta: «Il ruolo da “first lady”? Un onore e un dovere, mia mamma lo avrebbe svolto meglio»

3.

In manovra 200 mila euro alla neonata Fondazione Napolitano guidata da Veltroni. Proposta di FdI, firmata da tutti i gruppi. Anche dal M5s sempre contro «Re Giorgio»

4.

«Anche a te e famiglia»: gli auguri social di Giorgia Meloni

5.

Manovra e Corte dei Conti, Camera e Senato aperti nell’ultimo week end dell’anno