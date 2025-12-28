Amazon e l’Italia ai ferri corti. Fermato il progetto pilota della consegna con i droni

Per Enac, la decisione «è conseguenza delle recenti vicende finanziarie»

Amazon e l’Italia non sarebbero più in ottimi rapporti. Lo sottolinea Aldo Fontanarosa su Repubblica spiegando come il colosso abbia stoppato il primo dei progetti che aveva in mente nel nostro paese: la consegna con i suoi droni. Il servizio sarebbe partito a marzo 2026 ma secondo quanto riporta l’Enac la società non è più interessata alla certificazione necessaria per far decollare i droni (modello MK30). Forse sposterà il servizio nel Regno Unito, dove le consegne sono già testate nella città di Darlington. Per Enac, la decisione «è conseguenza delle recenti vicende finanziarie».

«Sanzioni sproporzionate incidono sulla destinazione di investimento»

Amazon dopo l’inchiesta della Procura di Milano sulla possibile evasione dell’Iva, ha accettato di pagare 511 milioni di euro all’Agenzia delle entrate. A questi si aggiungono i 212 milioni che il colosso ha sempre versato a due sue controllate in Italia. «Contesti normativi imprevedibili, sanzioni sproporzionate e procedimenti legali prolungati incidono sulla attrattività dell’Italia come destinazione di investimento», riporta Repubblica citando la posizione del colosso a fronte dell’interesse continuo sul fronte tributario. «Tutto era pronto per partire nella primavera 2026», spiega Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac, «poi è arrivata la rinuncia di Amazon che, temo, sia soltanto la prima di tante altre».