Avellino, la hall dell’hotel va a fuoco al taglio della torta del matrimonio: sposo ustionato e ospiti intossicati – Il video

L'incidente è avvenuto a mezzanotte al Kristall Palace di Ariano Irpino

Un matrimonio ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, è degenerato in panico quando le fontane luminose posizionate sulla torta nuziale hanno sprigionato scintille che hanno subito preso fuoco sui tendaggi e sul soffitto della hall dell’hotel Kristall Palace. I circa duecento invitati si sono trovati intrappolati tra fumo e caos. Il personale della struttura è intervenuto e ha messo in salvo le persone mentre contattava i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ariano Irpino e Grottaminarda, i carabinieri e diverse ambulanze del 118. Lo sposo, originario di Calitri, ha riportato ustioni di secondo grado alla mano destra e alla testa dopo aver tentato di spegnere le fiamme.

Ospiti intossicati

Dopo le cure ospedaliere, lo sposo è stato dimesso nella notte. Alcuni invitati hanno accusato lievi intossicazioni da fumo e sono stati assistiti direttamente sul posto. L’incidente è avvenuto a mezzanotte quando gli sposi avrebbero dovuto tagliare la torta. La hall dell’albergo, invece, è stata gravemente danneggiata. Le autorità hanno avviato le verifiche per chiarire le cause esatte e le responsabilità dell’accaduto.