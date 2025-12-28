Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
ATTUALITÀAvellinoCampaniaIncendiInchiesteMatrimoniVideo

Avellino, la hall dell’hotel va a fuoco al taglio della torta del matrimonio: sposo ustionato e ospiti intossicati – Il video

28 Dicembre 2025 - 14:04 Ugo Milano
embed
L'incidente è avvenuto a mezzanotte al Kristall Palace di Ariano Irpino

Un matrimonio ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, è degenerato in panico quando le fontane luminose posizionate sulla torta nuziale hanno sprigionato scintille che hanno subito preso fuoco sui tendaggi e sul soffitto della hall dell’hotel Kristall Palace. I circa duecento invitati si sono trovati intrappolati tra fumo e caos. Il personale della struttura è intervenuto e ha messo in salvo le persone mentre contattava i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ariano Irpino e Grottaminarda, i carabinieri e diverse ambulanze del 118. Lo sposo, originario di Calitri, ha riportato ustioni di secondo grado alla mano destra e alla testa dopo aver tentato di spegnere le fiamme.

Ospiti intossicati

Dopo le cure ospedaliere, lo sposo è stato dimesso nella notte. Alcuni invitati hanno accusato lievi intossicazioni da fumo e sono stati assistiti direttamente sul posto. L’incidente è avvenuto a mezzanotte quando gli sposi avrebbero dovuto tagliare la torta. La hall dell’albergo, invece, è stata gravemente danneggiata. Le autorità hanno avviato le verifiche per chiarire le cause esatte e le responsabilità dell’accaduto.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Così Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare i danni»

2.

Garlasco, spunta un video inedito di Sempio nel pc di Chiara Poggi: «Aperto il giorno dopo il delitto». Ma la casa era sotto sequestro

3.

Rifiuta una trasfusione ma il chirurgo la opera lo stesso: lei è salva, lui rischia una denuncia

4.

Arriva in ospedale con una neonata morta nello zaino, 23enne sotto accusa: «L’ha partorita una mia amica»

5.

«I culattoni, tutti insieme»: la frase rivolta alla curia romana in diretta su Vatican News – Il video

leggi anche
incidente giappone auto
ESTERI

Maxi-incidente sotto la neve in Giappone, 20 auto distrutte dal fuoco dopo lo scontro tra tir: 2 morti e 26 feriti – I video

Di Ugo Milano
hong kong incendio
ESTERI

L’incendio a Hong Kong, tre torri ancora bruciano: «Finora contati 55 morti»

Di Alba Romano
hong kong
ESTERI

Hong Kong, in fiamme complesso di duemila appartamenti a Tai Po: decine di morti. «Non sono scattati gli allarmi antincendio» – Il video

Di Stefania Carboni