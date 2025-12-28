Addio a Brigitte Bardot, morta in Francia l’icona del cinema

Aveva 91 anni. Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome

Secondo quanto riportano l’Agi e Ansa l’attrice Brigitte Bardot è morta oggi in Francia. Aveva 91 anni. Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome, dedicata alla protezione degli animali e creata dall’attrice francese nel 1986. Bardot era stata ricoverata un mese fa a un ospedale di Tolone per un «intervento chirurgico nel quadro di una grave patologia».

Un ritratto di Brigitte Bardot fatto da Andy Warhol, esposto alla Gunter Sachs auction items a Monaco, 2012

Le pellicole che la resero celebre

Nata il 28 settembre 1934 a Parigi Bardot è un simbolo del cinema francese e internazionale, protagonista delle pellicole negli anni Cinquanta e Sessanta. La sua prima apparizione sul grande schermo risale al 1952 nel film Le Trou Normand. Nel 1956 ha recitato nel film Piace a troppi di Roger Vadim e con Jean-Louis Trintignant, che l’ha trasformata in una star mondiale. Indimenticabili altri film come La linea francese (1953), Mademoiselle Pigalle (1956), La verità (con cui nel 1961 vinse il David di Donatello come Miglior attrice straniera), Vita privata, Erasmo il lentigginoso, Il disprezzo e Viva Maria!. Si ritirò nel 1974, dopo 21 anni di carriera e poco prima dei suoi 40 anni. Ha recitato in 45 film e inciso più di 70 canzoni.

La Brigitte cantante, paladina degli animali

C’è anche un’interessante parentesi musicale nella vita di Bardot. Nel 1967 collaborò con Serge Gainsbourg nel brano Je T’Aime…Moi Non Plus. Molti la ricordano nel ruolo di attivista di diritti degli animali. In particolare, nel 1986 creò la Fondazione Brigitte Bardot per il Benessere e la Protezione degli Animali. Nel 1996 ha invece pubblicato l’autobiografia Mi chiamano B.B., dove ha raccontato vita, carriera, amori e rapporto conflittuale con la stampa.

Brigitte Bardot e Alain Delon, 1965

Gli amori di Brigitte

Si sposò in prime nozze con il regista Roger Vadim, poi il matrimonio finì. Seguirono l’attore Jean-Louis Trintignant, il cantante Gilbert Bécaud, l’attore Raf Vallone e il cantante Sacha Distel. Raggiunse le seconde nozze con l’attore Jacques Charrier, padre dell’unico figlio Nicolas-Jacques Charrier, con cui non ebbe un rapporto facile. Poi l’attore Sami Frey, un nuovo matrimonio il playboy Günter Sachs, ha avuto una relazione con il cantautore Serge Gainsbourg e con l’attore Gigi Rizzi. Nel 1992 sposò un esponente politico del Fronte Nazionale, Bernard d’Ormale, al suo quarto matrimonio. Ha passato gli ultimi anni nella sua dimora a Saint-Tropez, circondata dagli affetti e dai suoi amati animali.

