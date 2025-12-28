Checco Zalone vola al botteghino: raggiunti quasi 20 milioni di incassi in tre giorni

La pellicola diretta da Gennaro Nunziante ha quasi monopolizzato l'afflusso nei cinema italiani registrando un picco di accessi anomalo per il periodo natalizio

Checco Zalone continua nella sua scalata record al botteghino. In soli tre giorni “Buen Camino” totalizza quasi 20 milioni di euro di incasso e 2,5 milioni di presenze e sale in vetta tra i maggiori incassi della stagione (cioè tra i titoli usciti dopo il primo agosto). Sorpassa quindi “Zootropolis 2” (15,5 milioni di euro) e “Avatar: Fuoco e Cenere” (13,6 milioni).

Il nuovo film di Zalone rischia di salire ancora di più, dato che comunque è al secondo posto tra tutti i film usciti in Italia dal primo gennaio 2025, dietro a “Lilo & Stich”, uscito il 21 maggio scorso, che ha totalizzato ad oggi oltre 22 milioni di euro. La pellicola diretta da Gennaro Nunziante ha quasi monopolizzato l’afflusso nei cinema italiani, registrando altri 6.129.079 euro al box office con 759.752 presenze. Oltre il 68% di chi ieri ha scelto di andare al cinema ieri, è entrato in una sala che proiettava “Buen Camino”. L’incasso totale dei cinema italiani ieri – come riporta l’account social di Cinetel – è stato infatti di 8.920.704 euro con 1.089.558 presenze. Un dato che, rispetto o al 27 dicembre del 2024, fa registrare un incremento percentuale del 96,6%. A Natale, nel giorno d’esordio in sala, il film aveva incassato 5.614.751 euro, poi a Santo Stefano altri 7.918.273 euro.