Il falso capo del reclutamento ucraino di Zhitomir obeso
Circola lo screenshot di un video dove viene raffigurato un uomo in uniforme ucraino, visibilmente in sovrappeso, seduto su una poltrona. Secondo la narrazione social, si tratterebbe di un presunto capo del reclutamento a Zhitomir, accusato di mandare i reclutatori a rapire uomini per strada e spedirli al fronte. L’immagine, così come il video, non è reale.
Per chi ha fretta
- L’immagine non ritrae un vero funzionario ucraino.
- È un fotogramma tratto da un video pubblicato su TikTok.
- Il video mostra evidenti errori tipici dei contenuti generati con l’Intelligenza artificiale.
- L’account TikTok che lo ha diffuso si presenta come “umoristico”.
Analisi
L’immagine viene condivisa con il seguente testo:
Il capo di reclutamento a Zhitomir. Sarebbe quello che manda i reclutatori a rapire gli uomini per strada e portarli al fronte.
La fonte
L’immagine non documenta alcun funzionario ucraino. Si tratta di un fotogramma estratto da un video pubblicato su TikTok, dall’account russo ru_matreshka1 (@RuMatreshka1), generato con l’uso dell’Intelligenza Artificiale.
La bio del profilo TikTok risulta esplicita e definisce i contenuti come «politica vista attraverso il prisma dell’umorismo».
Gli errori dell’AI
Guardando il video completo, emergono diversi elementi tipici di un contenuto generato artificialmente. Ad esempio, la poltrona e il bracciolo su cui il personaggio è seduto si fondono con il muro sullo sfondo. Anche la posizione delle braccia risulta innaturale.
Conclusioni
L’immagine del presunto capo del reclutamento di Zhitomir non risulta reale. Di fatto, proviene da un video pubblicato su TikTok da un account che diffonde contenuti generati con l’Intelligenza Artificiale.
Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.