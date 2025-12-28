Il falso video del soldato britannico che urla contro un poliziotto

La clip è stata creata per alimentare una narrazione politica sull'immigrazione

Un soldato britannico in uniforme urla contro un agente di polizia, parlando di libertà di parola e accusando lo Stato di chiudere gli occhi davanti ai “crimini degli invasori”, in riferimento agli immigrati. Il video circola sui social accompagnato da slogan contro l’immigrazione e messaggi carichi di indignazione, ma la scena non è reale.

Per chi ha fretta

La scena presenta numerosi errori tipici dell’Intelligenza Artificiale.

Il video proviene da una pagina Facebook britannica che pubblica contenuti generati con l’AI.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente narrazione:

Un soldato britannico ne ha avuto abbastanza: “Ho sacrificato la mia vita per garantire la libertà di questo Paese e la sua libertà di parola, e ora arresto le persone per le loro parole, mentre voi chiudete un occhio sui crimini commessi dagli invasori”. Siete una vergogna per la vostra uniforme e un insulto per la mia.

La fonte

Il video proviene da una pagina Facebook nota come UK MODE, la quale pubblica video e contenuti generati con l’AI.

Gli errori dell’Intelligenza Artificiale

L’uniforme del presunto soldato presenta patch con scritte difficilmente leggibili e incoerenti. Ad esempio, la patch con il presunto cognome si ripete più volte.

La texture nella divisa gialla dell’agente di Polizia è incompleta.

Inoltre, nelle spalle non è presente lo stemma, ma un codice.

Conclusioni

Il video condiviso come prova di una protesta interna alle istituzioni britanniche è falso. Le immagini sono state generate con l’Intelligenza Artificiale e sfruttate per alimentare una narrazione politica sull’immigrazione e la libertà di parola.

