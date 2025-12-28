Fact-checking
Il falso video del soldato britannico che urla contro un poliziotto

28 Dicembre 2025 - 20:26 David Puente
La clip è stata creata per alimentare una narrazione politica sull'immigrazione

Un soldato britannico in uniforme urla contro un agente di polizia, parlando di libertà di parola e accusando lo Stato di chiudere gli occhi davanti ai “crimini degli invasori”, in riferimento agli immigrati. Il video circola sui social accompagnato da slogan contro l’immigrazione e messaggi carichi di indignazione, ma la scena non è reale.

Per chi ha fretta

  • La scena presenta numerosi errori tipici dell’Intelligenza Artificiale.
  • Il video proviene da una pagina Facebook britannica che pubblica contenuti generati con l’AI.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente narrazione:

Un soldato britannico ne ha avuto abbastanza:

“Ho sacrificato la mia vita per garantire la libertà di questo Paese e la sua libertà di parola, e ora arresto le persone per le loro parole, mentre voi chiudete un occhio sui crimini commessi dagli invasori”.

Siete una vergogna per la vostra uniforme e un insulto per la mia.

La fonte

Il video proviene da una pagina Facebook nota come UK MODE, la quale pubblica video e contenuti generati con l’AI.

Gli errori dell'Intelligenza Artificiale

L’uniforme del presunto soldato presenta patch con scritte difficilmente leggibili e incoerenti. Ad esempio, la patch con il presunto cognome si ripete più volte.

La texture nella divisa gialla dell’agente di Polizia è incompleta.

Inoltre, nelle spalle non è presente lo stemma, ma un codice.

Conclusioni

Il video condiviso come prova di una protesta interna alle istituzioni britanniche è falso. Le immagini sono state generate con l’Intelligenza Artificiale e sfruttate per alimentare una narrazione politica sull’immigrazione e la libertà di parola.

