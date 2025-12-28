Il falso video del soldato britannico che urla contro un poliziotto
Un soldato britannico in uniforme urla contro un agente di polizia, parlando di libertà di parola e accusando lo Stato di chiudere gli occhi davanti ai “crimini degli invasori”, in riferimento agli immigrati. Il video circola sui social accompagnato da slogan contro l’immigrazione e messaggi carichi di indignazione, ma la scena non è reale.
Per chi ha fretta
- La scena presenta numerosi errori tipici dell’Intelligenza Artificiale.
- Il video proviene da una pagina Facebook britannica che pubblica contenuti generati con l’AI.
Analisi
Il video viene condiviso con la seguente narrazione:
Un soldato britannico ne ha avuto abbastanza:
“Ho sacrificato la mia vita per garantire la libertà di questo Paese e la sua libertà di parola, e ora arresto le persone per le loro parole, mentre voi chiudete un occhio sui crimini commessi dagli invasori”.
Siete una vergogna per la vostra uniforme e un insulto per la mia.
La fonte
Il video proviene da una pagina Facebook nota come UK MODE, la quale pubblica video e contenuti generati con l’AI.
Gli errori dell’Intelligenza Artificiale
L’uniforme del presunto soldato presenta patch con scritte difficilmente leggibili e incoerenti. Ad esempio, la patch con il presunto cognome si ripete più volte.
La texture nella divisa gialla dell’agente di Polizia è incompleta.
Inoltre, nelle spalle non è presente lo stemma, ma un codice.
Conclusioni
Il video condiviso come prova di una protesta interna alle istituzioni britanniche è falso. Le immagini sono state generate con l’Intelligenza Artificiale e sfruttate per alimentare una narrazione politica sull’immigrazione e la libertà di parola.
