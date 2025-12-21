Strage di Bondi Beach, la foto alterata di Arsen Ostrovsky in ospedale

La modifica è stata realizzata per sostenere la teoria del complotto del "crisis actor"

Circola una foto di Arsen Ostrovsky, il sopravvissuto israeliano rimasto ferito durante l’attacco terroristico alla spiaggia di Bondi Beach, dove appare seduto in un letto d’ospedale, senza cerotti e ferite in testa. Secondo la narrazione associata allo scatto, l’assenza di segni evidenti di ferite dimostrerebbe che si tratti di un crisis actor e che l’attacco sia stato una messinscena. L’immagine, in realtà, risulta alterata.

Per chi ha fretta

L’immagine è una versione modificata di una foto ufficiale pubblicata dall’ambasciata israeliana in Australia.

Nello scatto originale Ostrovsky indossa un evidente cerotto sulla testa.

Analisi

L’immagine viene condivisa mostrando inizialmente Ostrovsky con un cerotto in testa, per poi passare a una scena successiva dove quest’ultimo risulta assente e la testa priva di ferite.

Nell’immagine priva del cerotto e ferite è presente un uomo in giacca e cravatta. Si tratta dell’ambasciatore israeliano in Australia, Amir Maimon, il quale si era recato in ospedale per fare visita a Ostrovsky. Le due fotografie risultano scattate e pubblicate all’account X dell’Ambasciata israeliana in Australia.

Come possiamo ben vedere, lo scatto pubblicato originariamente dai rappresentanti israeliani mostra un enorme cerotto nella testa di Ostrovsky.

Conclusioni

L’immagine usata per sostenere che l’attacco di Bondi Beach sarebbe stato una messinscena è falsa. Si tratta di una foto autentica dell’ambasciata israeliana, alterata digitalmente per eliminare il cerotto dalla testa di Arsen Ostrovsky.

