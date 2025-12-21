Il falso video del camion pieno di migranti in Piazza Duomo a Milano
Dal 24 novembre 2025 circola un video che mostrerebbe un camion proveniente dal Nord Africa, con a bordo un numero imprecisato di migranti al suo interno, comparso improvvisamente davanti al Duomo di Milano. Il contenuto viene descritto come una ripresa dal vivo, ma la vicenda non trova alcun riscontro nella realtà.
Per chi ha fretta
- L’evento descritto non risulta in cronache, comunicati ufficiali o testimonianze attendibili.
- Il video presenta diversi errori nell’architettura del Duomo e nella pavimentazione della piazza.
Analisi
Il filmato viene condiviso con la seguente didascalia:
Un gigantesco camion proveniente dal Nord Africa spunta all’improvviso davanti al Duomo di Milano, lasciando tutti i presenti completamente scioccati! La scena è stata ripresa dal vivo e il momento è diventato subito virale. Guarda cosa è successo e perché la folla è rimasta senza fiato! #Milano #Duomo #MomentoReale #ViralVideo #ScenaEpica #Shock #ItalyVibes. Ideò cesto con si
Gli errori dell’Intelligenza Artificiale
Un evento di questo tipo, soprattutto in una delle aree più controllate e frequentate d’Italia, avrebbe inevitabilmente generato notizie di cronaca, immagini da più angolazioni e interventi documentati delle forze dell’ordine. Eppure, nulla di tutto questo risulta, mentre si riscontrano evidenti errori tipici dell’Intelligenza Artificiale.
Il primo errore riscontrabile è la struttura stessa del Duomo, dove mancano diversi elementi architettonici originali. Il secondo riguarda la pavimentazione della piazza, realizzata erroneamente dall’Intelligenza Artificiale.
Conclusioni
Il video che mostra un presunto camion proveniente dal Nord Africa apparso davanti al Duomo di Milano non documenta un evento avvenuto realmente.
Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.