Strage di Bondi Beach, il falso profilo Facebook dell’attentatore “israeliano”

Secondo una narrazione che circola online, l’attentato di Bondi Beach sarebbe stato «un’operazione del Mossad». Uno degli autori della strage, identificato come Naveed Akram, viene descritto come uno pseudonimo dietro cui si nasconderebbe un fantomatico David Cohen «ebreo israeliano sionista» ed «ex combattente dell’IDF». Come prova per sostenere l’accusa, viene mostrato uno screenshot di un presunto profilo Facebook, messo a confronto con la foto dell’attentatore reale per sostenere che si tratti del suo stesso account. In realtà, l’account non è mai esistito e lo screenshot è un’opera digitale.

Analisi

Lo screenshot del presunto profilo Facebook viene condiviso come una prova decisiva per sostenere la fantomatica teoria del complotto del Mossad. Secondo la narrazione, la pagina sarebbe stata «fatta repentinamente scomparire», a dimostrazione di un insabbiamento:

“LE COSE NON ACCADONO .. LE COSE VENGONO FATTE SUCCEDERE.” JFK Il false flag messo in atto a Bondi Beach è una operazione del Mossad, tant’è che il fantomatico attentatore di origini indiane “Naveed Akram” non è altro che lo pseudonimo di David Cohen un ebreo israeliano sionista che ha combattuto con l’IDF la cui pagina Facebook è stata fatta repentinamente scomparire … taaac Capito mi hai

La narrazione è stata condivisa anche nel gruppo Facebook dei sostenitori di Massimo Mazzucco:

Eccoli quelli dei servizi segreti israeliani (Mossad) come creano l’antisemitismo..con i false flag !!!

Il profilo Facebook non è reale

Recuperando una versione ad alta qualità dell’immagine, possiamo notare i principali errori dell’Intelligenza Artificiale nella creazione del falso profilo Facebook.

Nell’immagine sono presenti due tasti “Eeopis” e “Ernsage” che non esistono e che non hanno senso. la scritta “Ernsage” si trova nel tasto utile ad inviare la richiesta di amicizia.

Nella sezione “About”, nella colonna a sinistra, è presente la scritta “Add a new Friends” che di fatto non esiste nei profili Facebook. L’icona accanto somiglia a quella di Youtube, leggermente deformata.

Nel primo post è presente un’inserzione pubblicitaria che non risulta possibile sulla piattaforma.

Conclusioni

Naveed Akram, l’attentatore della strage di Bondi Beach, è nato in Australia ed è cittadino australiano. Non ci sono prove che si chiami David Cohen, che sia israeliano o che abbia prestato servizio nelle Forze di Difesa Israeliane (IDF). Lo screenshot del profilo Facebook è stato generato con l’Intelligenza Artificiale.

