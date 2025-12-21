La foto falsa di Kaja Kallas bambina pioniera sovietica

Lo scatto originale non è degli anni '80 e ritrae una modella russa

Circola una foto raffigurante una ragazzina con le treccine, due grandi fiocchi bianchi in testa e alle spalle la bandiera dell’Unione Sovietica. Secondo la narrazione, sarebbe una giovane Kaja Kallas, oggi Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella Commissione von der Leyen II, ritratta negli anni ’80 come pioniera comunista. In realtà si tratta di una foto modificata, che non ha nulla a che vedere con la leader estone.

Per chi ha fretta

La foto originale non ritrae Kaja Kallas.

L’immagine è uno scatto artistico del fotografo russo Ilya Varivchenko.

La ragazza nello scatto originale è la modella russa Alla Bruletova.

Il volto è stato modificato attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale per farlo assomigliare a Kallas.

Analisi

L’immagine circola con la seguente narrazione:

Riconoscete questa ragazza degli anni ’80? Suo padre era un fervente comunista, vicedirettore del giornale del partito, capo dei sindacati e della cassa di risparmio della RSS Estone. La sua famiglia proveniva dalle classi alte e privilegiate della nomenclatura sovietica. Quando fu ammessa tra i pionieri, giurò: “Io, Kaja Kallas, entrando a far parte dell’Organizzazione dei Pionieri di tutta l’Unione di Vladimir Il’ič Lenin, giuro solennemente davanti ai miei compagni che amerò e difenderò con fervore la mia patria, vivrò come ha comandato il grande Lenin, come insegna il Partito Comunista e rispetterò sempre le leggi dei pionieri dell’Unione Sovietica”. E non ha infranto il suo giuramento! Adempirà coscienziosamente alla volontà dei bolscevichi, Vladimir Il’ič Lenin, e distruggerà sistematicamente “l’Europa capitalista”.

Andrej S.

La smentita di Kallas

Su X, la stessa Kallas era intervenuta sostenendo che si tratti di un’immagine alterata con l’uso dell’Intelligenza Artificiale («It is AI generated picture»).

La vera foto “rubata” all’artista russo

Non si tratta di uno scatto degli anni ’80 e non ritrae Kaja Kallas. Si tratta di una fotografia artistica moderna realizzata dal fotografo russo Ilya Varivchenko che ritrae la modella russa Alla Bruletova. L’immagine fa parte di una serie ispirata all’estetica sovietica, realizzata con styling, trucco e scenografia per richiamare quel periodo storico. Il volto della ragazza è stato successivamente modificato per farlo somigliare a Kaja Kallas, dando origine alla falsa attribuzione.

Sul proprio profilo Instagram, il fotografo russo ha commentato la diffusione non autorizzata e manipolata delle sue immagini, spiegando che quello scatto rientra tra i più frequentemente “rubati” e riutilizzati online.

Conclusioni

La foto attribuita a Kaja Kallas come pioniera sovietica risulta di fatto falsa. L’immagine originale non risale agli anni ’80, ma è una fotografia artistica moderna, manipolata per costruire una narrazione politica infondata.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.