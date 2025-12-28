Fauci non ha chiesto di mettere a tacere i complottisti prima che l’élite “si ritrovi appesa ai lampioni”

Le false citazioni vengono diffuse da un noto sito di disinformazione e notizie false

Circola lo screenshot di un articolo intitolato “Fauci afferma che i ‘teorici della cospirazione’ devono essere messi a tacere prima che l’élite si ritrovi ‘appesa ai lampioni’“, tradotto dall’inglese e pubblicato dal sito di disinformazione Thepeoplesvoice. Il contenuto viene rilanciato come se riportasse una dichiarazione diretta dell’ex direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, suggerendo che Fauci avrebbe invocato la repressione del dissenso per evitare violenze contro le élite e il collasso della democrazia. Le parole riportate, però, non sono quelle.

Per chi ha fretta

Fauci non ha mai parlato di “mettere a tacere” i complottisti.

Non ha mai citato élite, lampioni o violenze.

Il titolo attribuisce frasi che non compaiono nel suo intervento reale.

Analisi

Lo screenshot dell’articolo viene condiviso come prova di una presunta deriva autoritaria delle istituzioni sanitarie. Il titolo, tradotto in italiano, viene preso per una citazione fedele, senza considerare le reali parole di Fauci.

La fonte, il sito Thepeoplesvoice.tv, è già nota per la pubblicazione ricorrente di contenuti falsi o fuorvianti, spesso costruiti a partire da dichiarazioni reali decontestualizzate o reinterpretate in chiave complottista.

Cosa ha detto davvero Fauci

Nell’articolo è presente un link a un video pubblicato su X. L’intervento di Fauci risale a ottobre 2025, tenuto presso l’Harvard T.H. Chan School of Public Health, dove affronta il tema della disinformazione:

What one can do about it is to the extent possible push back on the misinformation and disinformation. Do not accept the normalization of untruths as something that’s normal.

Fauci invita a contrastare la diffusione di notizie false e a non considerare “normali” affermazioni infondate, come quella secondo cui i vaccini Covid avrebbero causato più morti del virus stesso. Collega la normalizzazione delle falsità alla perdita di un terreno condiviso di verità e, nel lungo periodo, alla fragilità delle democrazie.

In nessun passaggio parla di censura o repressione, così come non chiede di “mettere a tacere” qualcuno, non evoca violenze, élite o linciaggi e non suggerisce punizioni per chi diffonde teorie del complotto.

Conclusioni

Anthony Fauci non ha mai dichiarato che i “teorici della cospirazione” debbano essere messi a tacere, né ha evocato violenze contro le élite o scenari di linciaggio. La frase sui “lampioni” circola sotto forma di screenshot tratto da thepeoplesvoice.tv, un sito noto per la disinformazione, e attribuisce a Fauci parole mai dette.

