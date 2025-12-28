Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Trump riceve Zelensky a Mar-a-Lago: Penso che siamo nelle fasi finali dei colloqui – Il video

28 Dicembre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 “Penso che siamo nella fase finale dei colloqui, e vedremo. O finirà o andrà avanti per molto tempo. Penso che tutti e due i Presidenti, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, vogliano fare un accordo. Vladimir Putin è molto serio sulla pace, dopo l'incontro lo sentirò di nuovo. Bisogna finirla con le morti, è l'unica cosa importante. Non conta nient'altro, deve finire il massacro. La negoziazione è difficile. La mia deadline è far finire la guerra”, lo ha detto Trump ricevendo Zelensky a Mar-A-Lago. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

